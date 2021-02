Küpsetised EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Maailma parima vastlakukli retsept Evelin Ilves , täna 07:58 Jaga: M

Kuklid Foto: Evelin Ilves

Kuna vastlad koputavad uksele ja tali on meid kõiki õnnistanud nii pika liuga, kui keegi vähegi söandab ette võtta, jagan teiega täna maailma parima vastlakukli retsepti, mille maitsekombinatsioon on alguse saanud vaat, et viikingite ajastust.