Tähista piparmündišokolaadi päeva kuuma ja hõrgu joogiga! 

Piparmündiga täiustatud šokolaad on võitnud paljude südamed. Kes meist siis ei teaks piparmündist šokolaadi After Eight!



Tasapisi on piparmündišokolaadist saanud tõeline hitt ka erinevate magustoitude valmistamisel. Sellega täiustatakse kreeme, kooke, küpsiseid, keekse ja jäätiseid. Seejuures on piparmündijäätis suisa nii kuulus, et on valitud maailma kümne populaarsema jäätisemaitse hulka!



Piparmündišokolaadi maitset leiab ka loodusest. Kas teadsid, et on olemas piparmündiliik, mille lehed maitsevad täpselt nagu seesama šokolaad After Eight?



Suure lemmiku päeva tähistatakse Ameerikas 19. veebruaril.

Tõeline maius – piparmündine kuum šokolaadijook