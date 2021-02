SAMM-SAMMULT! Valmista pühvliaastaks Hiina õnneküpsiseid! 

Need on vahvad küpsised, mille sisse peidetud paberiribale on kirjutatud häid mõtteid, soove ja soovitusi küpsise sööjale. Hiina toidukohtades on traditsiooniks, et krõbedad õnneküpsised tuuakse sööjaile koos arvega. Sina aga võid toreda ampsuga üllatada oma sõpru või tähistada 12. veebruaril Hiina uue aasta saabumist.