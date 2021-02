Küpsetised EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Roheline(!) toorjuustukook matcha´ga Jaapanist Evelin Ilves , täna 08:39 Jaga: M

Matcha kook Foto: PantherMedia/Scanpix

Jaapani toorjuustukoogid on erilised ja meile pisut harjumuspäratud– õhulised, kerged ja suussulavad nagu suflee. Matcha´ga Jaapani toorjuusukook on kaunilt ning isuäratavalt roheline, nagu kevade saadik kesk lumme uppunud talviseid maastikke ja muinasjutulisi linnapilte. Matcha lisab uue maitsenüansi ja kuhjaga tervislikkust, sest roheline tee on laetud antioksüdantidega, mida meil kõigil külmade ilmade ja viirustiinel ajajärgul rohkesti ära kulub.