TERVE PERE LEMMIK | Panni-Bolognese kartulitega Tiina Lebane , 3. veebruar 2021 07:29

Tomatiga hakklihakastet oleme harjunud sööma pastaga, aga maitsev on see ka kartuliga. Pealegi valmib kõik koos ühel pannil. Kui lõikad kartulid väiksemateks tükkideks, küpseb see pannil kastmes kiiremini pehmeks. Punemele lisaks sobib siia hästi ka teine Vahemere köögi põhiürt tüümian.