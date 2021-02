ÜKS PÕHI, 100 VÕIMALUST | Lahtised pirukad Prantsuse stiilis 

Quiche on Prantsuse stiilis lahtine pirukas, mis koosneb muredast põhjast ja kooresest täidisest. Täidisevariante on palju – juust, liha, mereannid, köögiviljad. Selle järgi neid ka nimetatakse, näiteks peekoniga quiche’iks.

Mis tahes täidiseks ka on, on tegu ühe nutika pirukaga, mis maitseb igaühele. Seda pirukat sobib pakkuda nii soojalt kui ka külmalt hommikuks, lõunaks ja õhtukski see sobib igaks puhuks.

Quiche’i peetakse traditsiooniliselt Prantsuse roaks, kuid tegelikult sai koore ja muna kasutamine küpsetistes alguse hoopis Inglismaal juba 14. sajandil.

Igal juhul on tegemist lihtsalt valmiva suupärase palakesega, mida saab oma maitse järgi muuta. Loe edasi, et vaadata meie lihtsaid, nutikaid ja suus sulavaid retsepte!