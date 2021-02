KEELE VIIB ALLA! 21. veebruar – karamelli-kaneelirullipäev 

Karamelli-kaneelirull ehk ameerikapäraselt kleepuv kaneelirull on kohev mahlane küpsetis. Külluslikult mahlaseks, magusaks ja kleepuvaks muudab selle karamellkaste, kokku ei hoita ka pekaanipähklitega. Seda sorti kaneelirullid on omased Pennsylvania osariigile Ameerika Ühendriikides, kust on alguse saanud ka komme tähistada kleepuva kaneelirulli päeva (National Sticky Bun Day).

Mina avastasin rikkalikud kaneelirullid kodu lähedal asuvast kohvikust. Alati, kui neid küpsetatakse, on terve tänav magusat karamelli- ja kaneelilõhna täis.