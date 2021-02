120 000 KOHVITOPSI KÄGISTUSES: miks sina ei osta kohvi papptopsi asemel termoskruusi?  

Et kohv sinu ilusale valgele kraele ei tilguks, on topsid seest vooderdatud õhukese plastikkihiga. See muudab nad küll lekkekindlaks, aga samas võtab ära võimaluse neid uuesti materjalina taaskasutada, sest plasti ja paberi üksteisest eraldamine on väga kallis ja energiamahukas protsess.

"Selline loodusressursside ebamõistlik kasutamine puudutab enamik ühekordseid asju,“ selgitas Ragn Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti. sõnul on tarbijate seas levinud arusaam justkui oleks papist joogitopsid keskkonnasõbralikud, kuid paraku nii see siiski ei ole. Hinnanguliselt kasutatakse Eestis ca 200 000 ühekordset topsi päevas, millest ligi 120 000 on kuumajoogitopsid.

Ühekordsete toodete ökoloogiline jalajälg on nende eluiga arvestades ääretult suur. Kohvitopside puhul on väga heaks alternatiiviks termokruus. Circle K Eesti kaubandusdirektori Diana Veigeli sõnul on ettevõtte juba mitu aastat pakkunud klientidele võimalust osta kuum jook oma termose või kruusiga soodsamalt, kuid sellele vaatamata eelistab enamus kliente just ühekordset kohvitopsi.

"Tõime kaks aastat tagasi võimaluse osta kuuma jooki kaasa enda kohvikruusi või termosega. Kurvastav aga on see, et võimalust kasutab vaid kolm protsenti tarbijatest,“ sõnas Veigel.

Kuna ühekordseid nõusid materjalina ümber töödelda ei saa, siis satuvad need üldjuhul prügilatesse, lähevad põletamisele ning mõningatel juhtudel lõpetavad oma teekonna hoopis metsa all. „Kahjuks jõuavad paljud ühekordsed topsid prügikasti asemel ka tee äärde või metsa alla, kus nad paraku ei lagune, vaid seavad ohtu nii looduse kui loomad. Kui soov on ühekordsest topsist kuuma jooki nautida, siis palume need hoida endaga lähima prügikastini ning käidelda vastavalt,“ ütles Veigel.

Seetõttu on oluline kontrollida, kas kohvimüüja pakub biolagunevaid topse. Need on mitmes väiksemas kohvikus juba olemas. Suurematest kohvimüüjatest on biotopsid nüüdsest olemas Circle K´s. Oma termostassiga ostes on kohv keskmiselt 15-20 protsenti odavam Circle K´s, Olerexis ja R-kioskis.