Toiduuudised TAIMSE TOIDU AUSTAJALE: isetehtud munavaba majoneesikastmega kartulisalat Kristi Rebane, ajakiri Nipiraamat , täna 16:35 Jaga: M

Kui on üks toit, mille koostise üle eestlased võivad lõputult vaielda, on see ilmselt kartulisalat. Foto: Kristi Rebane

Kui pidupäeval on sööjate seas taimetoitlasi, tasub klassikalise kartulisalati kõrvale teha ka kausitäis taimset kartulisalatit. Lihaga on kerge – see tuleb salatist välja jätta. Küsimus on hapukoore-majoneesikastme asendamises taimsega. Selleks pakume imelihtsa munavaba majoneesi retsepti, mis teeb taimse salati sama kreemiseks ja maitsvaks kui klassikaline kaste.