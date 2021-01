TUULI MATHISEN TULEB APPI: mida põnevat hommikusöögiks pakkuda?  

Viljelen seda religiooni, et hommikusöögita ei tohiks kodust välja minna ja nii olen oma lastele alati enne kooli- või lasteaiapäeva algust hommikusööki pakkunud.

Tegusatel argihommikutel langeb toiduvalik toitudele, mida saab kiirelt valmistada. Valdavalt on selleks võileivad. Sageli teeme võileibu võileivagrilli vahel. Need on laste lemmikud. Täidiseks traditsiooniline sink ja juust. Ise armastan hommikusöögiks kahte erinevat kooslust. Üks lemmik on avokaado, graavilõhe, värske kurgi ja ürtidega ning teise moodustab hummus kitsejuustu ja tomativiiludega. Mõlemad käivad ise küpsetatud rukkileivale.