ÕLU TERVISLIK, KOHV MITTE? Mida veel Eesti teadlaste toitumisharjumuste uuring kahtluse alla seab? 

Kuidas on seotud selle järgi õlu ja tervislikkus? Milline õlu selleks sobiks – mitte kange, sest alkoholil pole endiselt tervisega suurt pistmist?

Nägime enda uuringu tulemustes, et suurem õlletarbimine seostub kõrgema DHA (üks omega-3 rasvhapetest) tasemetega. DHA kohta on aga varasemad uuringud näidanud, et sellel on tervisele kasulik mõju.

Paraku meie uuringu põhjal ei saa teha täpsemaid järeldusi, milline õlu on kõige sobivam.

Kuna aga tõesti alkoholil endal me ühtegi kasulikku mõju ei tuvastanud, võiks järeldada, et alkoholivaba õlu on sobivaim. Seda saavad aga kinnitada või ümber lükata tulevased uuringud, mille tulemusi ka ise põnevusega loeksime.

3. Kuidas põhjendate kohvisõpradele kurbi sõnumeid, et nende lemmikjook pole nii tervislik?

Meie uuring küll näitas kohvi ebatervislikku külge, kuid see ei tähenda, et me oleks lükanud ümber varasemalt näidatud tervislikud mõjud.

Kohv on väga mitmekülgse mõjuga jook ning väga keeruline oleks selle kohta anda ühe sõnaga hinnangut „tervislik“ või „ebatervislik“ – selget vastust mulle teadaolevalt selle kohta veel ei olegi.