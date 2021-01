IIRI KOHVI PÄEV! Loe, kuidas külm ja jube aeg lõi joogi, mida armastatakse kõikjal (+ retsept) 

Väljaande San Francisco Chronicle reisiajakirjanik Stanton Delaplane väidab, et just tema tõi lennujaamas proovitud Iiri kohvi Ühendriikidesse. Tema näpunäidete järgi hakati seda pakkuma 10. novembril 1952 Buena Vista Cafe's San Franciscos. Kuid neil ei õnnestunud jooki korralikult taasluua, täpsemalt tabada õiget koore konsistentsi joogi peal. Niisiis kutsusid nad Joe Sheridani enda juurde tööle.

On ka väidetud, et praegu maailmakuulsa kuuma kokteili autor on hoopis keegi Joseph Jackson, kes pidas omanimelist hotelli Ballybofey maakonnas Donegalis. Jook sündis, kui Jacksonil oli vaja Teises maailmasõjas lahingu eel oma kaaslasi öösel üleval hoida. Peale sõda otsustas ta hakata seda jooki enda hotellis pakkuma Iiri kohvi nime all.

Samas on kuuma musta kohvi, kange alkoholi ja magusa koore kombinatsioonid tuntud ka varasemast ajast ja mandri-Euroopast, näiteks Viinist. 19. sajandi keskel olid Austrias tuntud sellised kuumade kohvikokteilide nimed nagu Kaisermelange, Maria Theresia, Biedermeier-Kaffee. Analoogseid jooke pakuti ka Põhja-Saksamaal ja Taanis. Prantsusmaal kandis kuum klaasist serveeritav kangestatud kohvijook nime Gloria. Seda on mainitud näiteks Honoré de Balzac'i ja Gustave Flaubert'i teostes.

Iiri kohvi retsepti on üritatud reeglitega sätestada, kuid eriti kaugele pole sellega jõutud – just tänu sellele, et joogil on mitu erinevat algupära.

Klassikaliselt tehakse Iiri kohvi nii:

Vala jalaga klaasi Iiri viskit (see on väga tähtis!) ja vähemalt üks teelusikatäis fariinsuhkrut. Lisa kuuma musta kohvi ning sega, kuni suhkur lahustub.

Seejärel kata jook ettevaatlikult vahukoorekihiga. NB! Siin lähebki asi keerukaks, nimelt Iiri kohvi tuleks juua läbi koore (ja mitte kõrrega). Koor peab katma kohvi ühtlase kihina, mistõttu ei tohi see olla liiga tugev, sest muidu kohv jooja suhu ei jõua.