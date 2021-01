EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kaerakrõbedikuga kaetud lõhe rosmariiniga 

Seejärel „kasta” lõhetükid kaerahelvestesse, nii et pealmine pool – millel maitsesegu – nüüd ilusti ka kaerahelvestega kaetud saaks. Soojenda keskmisel kuumusel hea „mittekleepuval” (soovitavalt siiski mitte teflon, vaid mõne tervislikuma materjaliga kaetud) pannil, kalla sinna õli ja kui see kergelt särisema hakkab, prae kõigepealt lõhe kaeraga kaetud poolelt kuni see on kuldpruun.