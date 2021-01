NÄDALAMENÜÜ | 25.–31. jaanuar: idandid maitsevad hästi ja toovad tervise toidulauale 

Aiahooaeg algab taas ja loomulikult idandamisega. Idandid annavad organismile kosutust eriti just praegu, kui talveks keldrisse varutud köögiviljad oma toiteväärtust kaotama hakkavad.

Kuiva seemne idus on kõik vajalik taime elutegevuseks: vitamiinid, mineraalained, ensüümid jms. Seemne idanedes muutub kogu see väärtuslik kraam inimorganismile kättesaadavaks.

Lisaks on idandid rikkad kiudainete poolest, mistõttu aitavad puhastada organismi ja tekitada täiskõhutunnet.