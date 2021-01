JOE BIDENI LEMMIKSÖÖK: jumalavallatu rämpstoidu-menüü ja koormate kaupa jäätist 

Washington Examiner on nimetanud seda lausa "jumalavallatuks rämpstoidu-menüüks". Ehk burgereid, friikaid, lihtsaid võileibu. Tal on mõned veidrused, nagu munapudru ketšupiga söömine.

Biden aga armastab tohutult jäätist, vahendab Mashed. Ta on koguni öelnud, et suudab võrreldes tavaliste inimestega korraga kolmekordse portsu jäätist nahka pista.

Aprillis kirjutati, et Joe kampaania oli kukutanud 10 000 dollarit jäätisele, mis tõsi, oli mõeldud kampaanias kaasalööjatele. "Ma ei joo. Ma ei tee suitsu. Kuid ma armastan väga jäätist," on ta ise öelnud. Mehe lemmikjäätis on Jeni soola-maapähklijäätis šokolaaditükkidega. Seda on naljamisi nimetatud ka tema soorituseparandajaks.