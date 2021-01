NÄLG RESTORANIPIDAJATE SEAS: mida teha, et #päästaEestitoidukohad? 

Esmaspäev, lõunaaeg. Toomas Hendrik Ilvese ametiaja Kadrioru peakoka Inga Paenurme söögikoht Markofka on Tallinnas pärast sunnitud talvepuhkust unine ja välja surnud ning perenaine… pole isegi vihane. Enam ei ole – jah, nad võivad uksed lahti teha, kuid mis kasu sellest enam on?

No ei jaksa ju, kaua sa kurjustad, muigab väheldane tõmmu särtsakas naine, kelle kokakunsti kiitsid heaks nii eksesileedi Evelin Ilves kui ka Eestit külastanud terve maailma tähtsad ninad. Veel nädalavahetusel oli Inga püha ärritust täis, kirjutades Facebookis lendu läinud postituses: „Hea valitu, kes sa esindad Eesti rahva häält ja oled täna eeskostja, miks sa oled kriisis räsitud rahva unustanud? Meie pisikesed elustiiliärid ja töökohad on nii suures ohus/sulgumas, sest pole enam kindlust meie valitsuses, meie häältele. Tegeletakse muude, praegu mitteoluliste teemadega, ja meid on unustatud. Kas te teate, kui palju aega ja armastust on pandud nendesse äridesse aastatega? Me oleme hullumas ebakindluse pärast. Jah, viirus on raske teema, aga valitsuse arusaamatud otsused veel raskemad!“

Inga elutöö, tema armas hommikusöögirestoran Markofka vaagub sõna otseses mõttes hinge. „Ma ei saa ka uksi kinni panna,“ muigab Inga veidi kibedalt. „Meil on pere-ettevõte. Kuidagi saame hakkama. Peab.“