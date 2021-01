KARAMELLIKASTMES DATLIKOOK! Tähista Inglise klassikalise magustoidu päeva! 

Karamellikastmega datlikook ehk sticky toffee pudding on Inglise traditsiooniline magustoit, rahvusvaheliselt tähistatakse selle päeva 23. jaanuaril. Tegemist on ühe parasjagu magusa ja rammusa ampsuga, mis on hästi mahlane ning pisut kleepuv. Tihtipeale täiendatakse seda maiust veel vahukoore, vanillikastme või lemmikjäätisega. Kuna Eesti toidukohtades kohtab seda ilmakuulsat magustoitu väga harva, pole meie inimesed sellest sageli kuulnudki. Seda enam tasub küpsetamine ette võtta!