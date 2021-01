EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Argiluksus talvehommikusse: röstitud kaerapuder võiga  

Kõigepealt sulata madalal kuumusel või ja mesi ning sega kaerahelbed hoolega sellega läbi. Tegelikult on mõistlikum kohe suurem hulk helbeid ära röstida, sest need säilivad suletud kaanega purgis jahedas ikka mitu nädalat – ning sobivad hästi ka lihtsa müslina kasutamiseks jogurti või marjapüree vms peale. Aga esimesel korral – veendumaks, et see sulle ikka maitseb – võid piirduda ühe söögikorra annuse röstimisega.