NÄDALAMENÜÜ | 18.–24. jaanuar: vitamiinirikkad vutimunad põhjustavad vähem allergiaid 

Omleti ja teiste munaroogade valmistamiseks on kanamunadele heaks alternatiiviks vutimunad, milles on rohkelt meile asendamatuid aminohappeid, erinevaid vitamiine, eriti just B-grupi vitamiine, mineraalainetest kaltsiumi. Märkimisväärne on seegi, et vutimunade valgud on paljudele ülitundlikele inimestele vähem allergeensed võrreldes kanamuna valkudega. Vutimunadest road on ühteviisi maitsvad nii praetult, keedetult kui ka küpsetatult.