EESTLASTE KOHVIEELISTUS: keskmise röstiga uba ja palun rohkem lattet ja cappuccinot! 

„Väga oluline on leida õige tasakaal võimalike röstimisastmete vahel, et tagada soovitud järelmaitse ning et kohv ei muutuks tarbija jaoks ootamatult hapukaks. Samamoodi on oht, et kui tarbija on harjunud tumeda röstiga, siis röstimisastme muutudes võib jääda mulje, et tegemist on lahjema kohviga, kuna puudub tugev mõrkjas järelmaitse. Tegelikkuses see nii ei ole,“ kirjeldas Circle K kohvi tootejuht. Kohv säilitab oma kanguse olenemata röstimisastmest.