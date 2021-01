KUNINGLIK KALAPÄEV | Madalal kuumusel küpsenud lõhe sidruni-või kastmega  

2. Pintselda kalatükke pealt sulavõiga, nirista sidrunimahla (2-3 sl) ja puista soola. Küpseta 15-20 minutit sõltuvalt tüki paksusest. Küpsust saab kontrollida nii, et kui torkad kahvli või terava noa kõige paksemasse ossa, siis see peaks sisse minema kergelt. Kui vaadates tundub, et kala on toores, siis see on petlik.