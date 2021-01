EVELIN ILVES | See on kindlasti kõige ägedam, arvestades ka Kadrioru aastatel kogetut!  

Mida sa talvel Pärnust otsid? Seal on tühjus, sest peale tuulise ranna, spaade ning Soome pensionäride pole Pärnul hooajavälisel ajal midagi väga pakkuda – teadis üks seal sündinud sõber seletada.

Minu otsus oma iga-aastane nö uue alguse restart mõne Aasia ajurveeda keskuse asemel seekord hoopis Pärnusse korraldada äratas temas siirast kummastust. Aga mina olin umbes 10 aastat tagasi sattunud just Pärnu vanalinnas jalutades ühe vana kauni maja ees seisatades Tiibeti teraapiatele viitavale sildile ning seal ülihea massaaži saanud. Et see elamus siiani meeles püsis, tegigi otsustamise kergeks.

Kas ma koroona ajal Pärnus head taimetoitu leian, sellele ma igaks juhuks ei mõelnud. Üürisin aasta alul mõneks päevaks väikse korteri, pakkisin korvitäie puu-ja köögivilju ning hunniku raamatuid kaasa (Pärnus pole ju midagi teha :) ning keha ja meele puhastus võis alata.

Kohe esimesest hetkest läks kõik teisiti kui plaanitud.