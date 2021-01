TOOMITSA TOIDUVESTE | Pardikoivad ahjus punase kapsaga - kui laps ei tea, mida süüa tahaks 

Nii, kokku oli mul viis koiba. Kahel võtsin ka reieluu välja, sääreluu otsast lõikasin ringiratast naha ja kõõlused läbi. Rasvase nahaääre lõikasin ära ja tükeldasin väiksemaks. Rasva ja nahatükid asetasin pannile, lisasin sutsukese soola ning sulatasin rasva madalal temperatuuril välja. Nüüd tuleb kindlasti küsimus, et kui madal on madal. Minu pliidi maksimaalne kuumus on märgitud numbriga 9 ja rasva sulatasin 4 peal.

Rasv hoia alles ja tekkinud kõrned ka – neid läheb kapsale vaja.