TAI KÖÖGI HITT: vegan versioonis pad thai nuudliroog  

Tais tellisin ma seda tavaliselt tofuga, mis tähendas automaatselt, et seal on nii muna kui ka tofu sees. Nüüd kodus vahel täistaimset pad thai'd valmistades ning muna lihtsalt retseptist välja jättes jäi aga minu jaoks miskit puudu. Muna tekstuur sobib nuudlite ning köögiviljade segusse nii hästi, et hakkasin otsima alternatiive, kuidas ikkagi ka see väike tühimik täita. Kikerhernejahu on popp tooraine, millest taimset n-ö omletti valmistada, nii et miks mitte sellest ka pad thai jaoks vajaminev munapuder teha? Proovitud-tehtud ning müts maha, see sobib nuudlirooga igati hästi, ning väikese kurkumiga saab talle isegi õige värvitooni.