Seemne-ürdi näkileivad 

Foto: Jaan Heinmaa

Seda maitsvat ja tervislikku seemnenäkki on tõesti lihtne teha. Kui sul on kodus rohkem sööjaid, siis valmista kahekordne kogus tainast ja küpseta kahte plaaditäit pöördõhuga ahjus. Linajahu võid asendada ka täisteranisu-, rukki- või speltajahuga. Kui soovid siledama pinnaga näkileiba, siis purusta seemned enne paisuma panemist köögikombainis. Võid ka lahti rullitud taina enne küpsetamist terava noaga parajateks tükkideks lõigata, neid on küpsenuna lihtne lahti murda ja saad sirge servaga tükid.