Kolumnid LIHTNE JA SUPERKIIRE! Kõige lihtsamad juustusaiakesed Tiina Lebane , täna 07:53 Jaga: M

Kõige lihtsamad juustusaiakesed Foto: Jaan Heinmaa

Lihtsad ja superkiirelt valmivad juustusaiakesed on kõige maitsvamad soojalt. Kuna saiatainas on koostisained, mis on enamasti kodus olemas, siis muudkui küpseta värskeid! Paprikapulbrile lisaks võid tainast maitsestada näiteks karripulbri, ürdisegu või muu meelepärasega. Ja kui on isu, võid tainasse lisada ka natuke singitükke.