TÕHUS ARGITOIT | Hakkliha-polentavorm 

2 tk Suur sibul 1 tk Paprika 1 spl Õli 500 g Segahakkliha2 tk KüüslauguküüsMaitsestamiseks tšillipulber, purustatud must pipar ja sool 500 g Ürtidega maitsestatud pastakaste1 purk Rohelised või mustad oliivid, kivita (u 125g)POLENTA0.8 l Vesi 1 tl Sool 3 dl Maisimanna1 dl Riivitud parmesan 20 g Või PEALE2 dl Riivjuust 0.5 tl Paprika- või tšillipulber

2. Valmista polenta: aja vesi potis keema, lisa 1 tl soola ning sõristades ja vispliga liigutades ka maisimanna. Keeda putru umbes 5 minutit. Polenta on valmis, kui see on läikiv ja tuleb poti küljest lahti. Tõsta pott pliidilt ära ning sega pudru hulka riivitud parmesan ja või.