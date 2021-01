Taimetoidu retseptid LIHTNE, SOOJENDAV JA MAITSEKAS | Röstitud lillkapsad tomatiläätsedega Tiina Lebane , täna 05:56 Jaga: M

Tomatikastmes läätsed on kiire ja lihtne taimne roog, mida talvisel ajal võiks maitsestada tavapärasest rikkalikumalt küüslaugu ja ingveriga. Röstitud lillkapsas jääb just parajalt poolküps, nii et roog ei oleks liiga pudru moodi. Nipp: valmista korraga rohkem ja külmuta portsjonitena.