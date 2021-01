EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Pott ilu ja rõõmu: kuidas keeta õiget kondipuljongit ja miks see nii kasulik on? 

Pikalt madalal kuumusel keedetud kondipuljong sisaldab rohkesti valku, mida nimetatakse želatiiniks ja mis on tegelikult ses protsessis lahustunud kollageeni tulemus. Kollageeni leidub loomses sidekoes. Samuti on puljongis rikkalikult väärtuslikke aminohappeid nagu glütsiin ja proliin. Glütsiin on tähtis neurotransmitter, millel on teadusuuringutega tõestatud põletikuvastased omadused ja mis aitab toetada immuunsüsteemi. Proliin aitab koos C-vitamiini ja teiste põhitoitainetega toetada liigeste tervist ja meie oma organismil kollageeni toota.