JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 11.–17. jaanuar: mõnusad miinuskraadid meelitavad õue toitu valmistama 

Eestimaa talved on soojad, paar mõnusat miinuskraadi meelitavad ka talvel õue toitu valmistama. Nii on tuulevaiksed talveilmad igati sobivad nii liha kui ka puu- ja köögiviljade grillimiseks. Seda enam, et sageli on talvine grillimine palju nauditavam ja grillilt tulev liha ning köögiviljad palju maitsvamad. Kellele aga sobib talvel soojas toas toitu rohkem valmistada kui väljas lumehanges, saab grillroad ka köögiahjus valmis küpsetada.