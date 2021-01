Kas teadsid, et inimesed on kasutanud erinevaid vürtse toitude maitsestamiseks üle 6000 aasta? Seetõttu pole ka ime, et on välja mõeldud selline tore asi nagu rahvusvaheline tulise ja vürtsika toidu päev, mida tähistatakse iga aasta 16. jaanuaril.