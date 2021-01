EVELIN ILVES | Päikesereisi asemel kodukanti jäämine on üpriski mõistlik lahendus. Kuidas küll? 

See number lõpeb viie nulliga – nii suur hulk inimesi on viimastel aastatel sügis-talvel päikese kätte reisinud! Nüüd jäi meist valdav enamus kodumaale. Millega seda energialaengut või uut algust asendada?

Olen üks neist päikesekummardajaist. Sain oma 30 aastat tagasi aru, et kui perioodil oktoober-märts kasvõi nädalaks saan sooja päikese kätte, on kevadväsimus olematu ning viirushaigused samuti ei kimbuta. Vanematel inimesel kaovad soojas kliimas liigesevalud ja südame rütmihäired mõneks ajaks sootuks unustusse ning meeleolu läheb sõltumata vanusest kõikidel hulga paremaks. Ent oldi siis 100 aastat tagasi siinmail kogu aeg pahurad ja haiged? Mis võiks kaugelt kingiks saadud päikest ja soojust täna meile asendada?

Aus vastus on, et täielikult muidugi mitte miski. Kui aga isiklikud kulutused reisile ja öömajale, transpordist ning massiturismist tingitud keskkonnakahjud ja lihtsalt aeg kokku arvata, tuleb tõdeda, et kodukanti jäämine on tegelikult üpriski mõistlik lahendus.

Kuidas küll?