Toiduuudised Odavam kui poest osta: lihtsad seemnekreekerid Blogi Jazzinokitchen , täna 09:14

Lihtsad seemnekreekerid. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Võtsin kreekeriteo ette (katsetasin erinevate retseptidega, kuni lõpuks ühega rahule jäin) sellepärast, et poes on ilma gluteenita kreekerite-näkileibade valik pea olematu. Ja kui lõpuks ka mõne tatra- või läätseleiva leiab, küsitakse selle eest hingehinda. Kui mõelda, millest nad tehtud on – jahust ja veest, sekka hea õnne korral ka seemneid – tundub see ikka üks paras koorimine. Nii et parem siis juba ise hummuse kühveldamiseks sobivad ampsud valmis küpsetada.