HEAD VAHUKOOREPÄEVA! Lollikindel nipp, kuidas koor alati vahtu läheb 

Kuidas tagada see, et vahukoor alati vahtu läheks?

Esmalt - märksa vaevatum on kasutada elektrilisi vahustajaid. Jalaga ehk püsimiksrid on selleks eriti head. Ent ära heida meelt - ka käsitsi saab kenasti vahukoore valmis.

Lisa suhkur alati tuhksuhkru kujul, nii sulandub see koorega paremini. Ole ettevaatlik - koorel on enda loomulik magusus, suhkruga on väga lihtne üle pingutada.

Vahusta kõrgeimal kiirusel ning katkesta iga natukese aja tagant kontrollimaks, ega koor pole juba võiks muutunud. Koor on valmis, kui vahutipud enam kohe alla ei vaju. See võtab veidi alla minuti.

Kui soovid, et vahukoor oleks veidi püsivam, võid sellele veidi lisada viinakivi (tuntud ka kui cream of tartar). See tagab ka, et koor ei valgu tordil laiali.