Vegan toidud TAIMNE TEISIPÄEV | Seljanka Taimne Teisipäev , täna 07:24 Jaga: M

Seljanka Foto: Taimne teisipäev

Vahel on mõnus nostalgitseda, ka köögis. On juba ammu teada, et erinevate toitude ja maitsetega meenuvad meile armsaks saanud mälestused ja hetked. Toome nostalgilises meeleolus olles Sinuni ühe meie lapsepõlve lemmiku – seljanka!