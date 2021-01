HEAD SPAGETIPÄEVA! Toiduajaloo tund ning 10 mõnusat retsepti, millega end sel puhul hellitada 

Spagetid on tuntud kui Itaalia vaat, et rahvusroog, ent tegelikult on need pärit Araabia poolsaare aladelt. Esimesi kuivatatud nuudlilaadseid tooteid müüdi sealsetel turgudel juba viiendal sajandil meie ajaarvamise järgi. Oletuste järgi jõudsid esimesed pikad nisutainast tehtud nuudlid Sitsiliiasse 12. sajandil koos berberite invasiooniga.