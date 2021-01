BROKOLINIT EI TASU KARTA! Sel on meeldivam maitse kui brokolil, olles sama kasulik 

Brokolini, beebibrokoli, pikajalgne brokoli – heal lapsel ikka mitu nime. Tegemist on brokoli moodi köögiviljaga, millel aga on peenemad varred ja väiksemad õied. Sageli arvatakse, et tegu on lihtsalt noore brokoliga, aga see on siiski täitsa omaette köögiviljasort.

Pealegi on brokolini palju meeldivama maitsega, olles ühtlasi pungil vitamiinidest ja mineraalainetest.