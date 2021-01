MARIKA TUUS-LAUL: Turule tuleb minna hommikul kell kuus!  

Millised on need toiduained, mis on ühe poliitiku köögikapis alati olemas? Toiduküsimustele vastab Marika Tuus-Laul.

Poliitik Marika Tuus-Laul, millised toidud kuuluvad teie lemmikute hulka?

Minu ja mu venna Heimari lapsepõlves võttis ema laupäeviti ahjust välja kuldpruunid ahjukartulid paksude sealihaviilude ja koorekastmega. Teeme seda abikaasa Uunoga ka praegu ja see on imehea.