Pardisupp kruupide ja ubadega  

1 tk Pardipraest järele jäänud rümp2 tk Väike sibul 1 tk Peterselli punt1 punt Kuivatatud seened nt puravikud 0.5 tk Küüslaugupea1 tk Tüümianioks2 tk Loorberileht5 tk Pipratera1 dl Odrakruup 3 tk Porgand 2 tk Sellerivars1 prk Valged oad (400g)2 spl Brändi Sool Must pipar

1. Pane pardirümp potti (kui ei mahu tervena potti, võib selle väiksemaks tükeldada) ja kalla peale nii palju vett, et see on kaetud. Eemalda sibulatel välimised lahtised koored ära ja pane sibulad potti. Lisa petersellioksad, seened, horisontaalselt pooleks lõigatud küüslaugupea, tüümian, loorber ja pipar. Keeda tasasel tulle 1,5 tundi, koori aeg-ajalt vahtu.