Küpsetised NÄDALA KOOK | Vähese taina ja rohke sisuga mooni-kohupiimarull Pille Enden , täna 09:57 Jaga: M

Foto: Jaan Heinmaa

Vähe tainast ja rohkelt sisu on iga küpsetise puhul igati tervitatav kooslus ja selle rulli puhul see just nii on. Moonitäidist on tõesti rikkalikult ja kohupiima sisaldav tainas jääb mõnusalt mahlane. Täidisele lisavad magusust ja mahlasust rosinad.