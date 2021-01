TOIDUTRENDID 2021 | Potileivast sai villand! Mis on sel aastal rahva meelisroad? 

Kuigi trend võib tekitada sotsiaalset ärevust (sest kellelegi ei meeldi, kui tema kauakeedetud hea supike tehakse maatasa), toetab see trend koduse söögitegemise kasvu. See aga on juba üsna hea, sest ka uuringud on näidanud, et kodune toidutegu aitab tervislikumalt süüa ning lisaks alandab stressi. Proovi ise palava pliidi ääres tööstressiga tegutseda – söögitegemine nõuab kõigi meeltega hetkes olemist, nii et muremõtted kaovad kiiresti kaugustesse.