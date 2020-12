LIMPSIMIST IGALE MAITSELE: lisa pidulikkust säraküünlaga ja särtsu tervisliku ingveriga  

Tallinn Cocktail Weekil parimaks tunnistatud kokteilimeister Jana Mitunevitš pakub välja, milliseid üllatusjooke sobib aastavahetuse lauale panna ning jagab oma kolme uut põnevat retsepti. Selleks, et luua pidulikku meeleolu, võiks kinnitada alkoholivaba kookoskokteili serveerides pähklile säraküünlagi.

„Et nahatoon oleks talvelgi pruunim ja ühtlasem, joon palju porgandimahla ja söön porgandeid. Mulle porgandid tõesti meeldivad ja kui nägin poes porgandilikööri, teadsin kohe, et soovin seda proovida,“ ütleb Jana. Kokteiliretsept sai lõplikult paika alles hilissügisel esimeste külmade ilmade saabudes ja sestap on joogis esindatud nii kõrvits, ingver kui ka sidrun. Lisaks veidi apelsini ja vanilli, mis on tema meelest eestlase talvemaitsed.