SUUR MAITSETEST | Milline on tõeliselt hästi maitsev veiselihakonserv? 

Peale kuivainete on hea, kui kapinurka on varutud ka mõni toitev konserv. Kunagisest turistieine kvaliteedist on kohalikud konservitootjad ammu edasi liikunud. Nii proovimegi kuut kodumaist veiselihakonservi, et teada saada, milline neist pakub ka maitseelamuse.