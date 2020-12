Vegan toidud TAIMNE PÄEVARETSEPT | Kreekapärane „kalaroog“ Taimne teisipäev , täna 07:44 Jaga: M

Kreekapärane “kalaroog” Foto: Taimne teisipäev

Ilusat pühadeaja jätku! Kas vana-aastaõhtu peomenüü on paigas? Siin on üks retsepti toidust, mis kindlasti selliseks puhuks sobib, ongi veidi teise mekiga kui hapukapsas. Nii et kui ideedest napib, siis see kreekapärane „kalaroog“ võib ehk veel päeva päästa.Vaja läheb: