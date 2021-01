TAIMNE ALTERNATIIV | Valmista ise kaerajook, mis asendab lehmapiima 

Kuidas on õige: kaerapiim või -jook?

Õige on öelda kaerajook . Piimatoodete taimsete alternatiivide kohta ei luba keeleseadus kasutada sõnu piim, või, juust, jogurt jms. Ka ei tohi kasutada viitavaid sõnu, nagu juustulaadne või piimaasendaja. Õige on kasutada sõnu jook, dessert, võileivakate.

Eranditeks on maapähklivõi ja kookospiim, mida on aastakümneid nii kutsutud ehk kuigi tegu on taimsete saadustega, on nende nimetused harjumuspäraselt ikka või ja piim.