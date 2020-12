KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Mida mõtleb see, kes paneb sööklale nimeks cafe ja lubab restoraniväärilist elamust 

Tartu linnaservas asuvasse Lõunakeskusesse satub minusugune autovaba inimene nii umbes kord-kaks aastas. Seekord, jõulueelsel päevakesel tuleb veel eriti erakordselt hästi meelde, miks sinna minemine nii keeruline on – meeletu masinate jada, tiguaeglane liiklus ja umbetäis parkla. Õnneks on taksojuht rahuliku meelega inimene ja nii veeretame vaikselt jutupalli, kuni aegamisi läheneme.

Tuleb pattu tunnistada, et minagi läksin katkuajal kaubanduskeskusesse. Kingituse järele, mis muud. Aga no tõesti mujal seda konkreetset vajalikku asjakest saada polnud. Aga ühtlasi vaatasin veebist järgi, et kas mõni sealne puhvet oleks ka seda väärt, et sinna oma pöidlaid surada. Sest et noh, kuigi kirjas on neid toidukohti seal 25 (jaaaaa-jaaaa, kakskümmendendviis!), paigutub enamik neist minu jaoks mitte ihaldusväärsesse kategooriasse „tänavatoit“.

Hmmm, tundub et nähtus nimega Aatrium Cafe võiks siiski olla kohake, kus saab ka päris toitu. Panen pöidlad valmis ja sean sammud sinnapoole ning kohale saabudes heitun. Mõttes nüüd siis et ... söökla? Nime järgi kohvik. Oma ülilakoonilisel veebilehel lubab, et „Aatrium Cafe pakub sulle kohapeal valmistatud bufee valikut, mis on restorani tasemel.“ Ja tegelikult on siis vana hea söökla, kus sa võtad kandiku peale oma valitud toidud kokku ja maksad kassas kõik kenasti tüki/grammi pealt kinni.