TOIDUTARE VIDEOARHIIVIST | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: kaks lihtsat kooki, millega ka lapsed hakkama saavad (ja sobivad koolilaatadele)

Markofka ja Toidutare videoõpetuste seeria on katnud ära kõik traditsioonilised vanakooli jõuluroad, ent midagi oleme siiski jätnud kahe silma vahele. Õige – ilma magusata ei saa ju! Kui kooki pole, siis jäävad ka jõulud kurvemaks.

Markofka Toidutoa peakokk Inga Paenurm nuputas meile selleks kaks imelihtsat kooki, millega saavad hakkama ka lapsed. Teine kookidest ei nõua isegi ahjus küpsetamist, mis teeb see pere pisematele eriti turvaliseks!

Lisaks on laste kokkama harjutamine nende tuleviku seisukohalt väga oluline, sest toidutegemise oskus on otseselt seotud elus paremini hakkamasaamisega. Inga on käinud juba aastaid peakokkade ühendusega mööda Eesti koole innustamas ja tunde andmas. Väikeste inimeste kokkamisõhin on tema sõnul suur, tuleb ainult natuke innustada!

Niisiis, kaks imelist jõulukooki, millega kogu elamine vaimustava aroomiga täita.