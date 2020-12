KAI KODASMA: võiks katsetada mõnda uut maiust või teha veidi erinevat pearooga 

Kanapraad Foto: Kai Kodasma

Tassikoogid Foto: Kai Kodasma

Banaanileib Foto: Kai Kodasma

Ei tasu jääda liiga kinni sellesse, et asjad on teistmoodi, sest see ei ole alati halb. Tasub olla avatud sellele, et selle aasta jõulud ongi tavapärasest veidi erinevad ning see annab võimaluse ka jõulutoitudele ebatraditsiooniliselt läheneda.