SEE KÕIGE ÕIGEM EGGNOG! Peakokk Michael Jiro Holman õpetab samm-sammult, kuidas teha munapunši 

Mis asi on eggnog ehk maakeeli munapunš ja kuidas seda valmistada? Palusime Põhjala Tap Roomi kanadalasest peakokal Michael Jiro Holmanil puust ette ja punaseks ette näidata, kuidas sünnib üks ehtne anglosaksi pühadejook, mida kummutatakse nii aastavahetusel kui ka jõulude ajal.

Michael seletab, et eggnog tuleb sõnapaarist egg grog. Grog tähendab rummi. Tegu on muna ja rummi seguga, alkohol on kohustuslik osa joogist, mis enamasti lisatakse alles serveerimisel. Muidu keeks alkohol ju joogist välja. Ent serveerida võib ka kangema kraamita nog´i, eriti lastele.