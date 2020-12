Seitse stiili õlut: kuidas neil juues vahet teha?  

Tegelikult võib kõik õlled jaotada ale-tüüpi või laagriõlledeks ja esimesed kolm kuuluvad ale'de alla ning ülejäänud neli on laagrid. Vahe tuleb sellest, et kasutatakse kaht erinevat pärmitüve, mis töötavad õlles erinevalt.

4. Laagriõlu. Klassikaline laager on kirgast kuldset tooni, vahel heledam, vahel tumedam. Enamasti pole humalatega liialt pingutatud ja linnastest tulenev kerge leivasus koos tugeva karboniseeritusega teevad temast äärmiselt värskendava joogi. Sestap sobib laager ka peaaegu iga toidu kõrvale.

5. Tšehhi pilsner. Võib öelda, et tegu on perekond pilsneri isaga. Nimelt rajas just see stiil 19. sajandi keskel teed kõikidele teistele laagriõlledele.

Tšehhi pilsner on küll sama kerge ja lihtsasti joodav kui teised laagriõlled, aga talle on lisatud rohkem humalaid, mis annab õllele omase kergelt mõru kuvandi. Eriti hästi on seda tunda filtreerimata õlles, aga seda liigub palju vähem. Aga kui kusagil silma jääb, siis tasub kindlasti proovida.

6. Dunkel või tume laager. Tihti eeldatakse, et tume õlu on kange ja tummine, aga alati pole see nii.

Dunkel'i puhul on linnased röstitud küll tugevamalt kui tavalise laagri puhul, aga kangus jääb enamasti ainult 4–5% vahele. Karamelliseeritud linnased annavad tihti ka kerget magusust juurde, mis tasakaalustab tumedatest linnastest tulenevat röstisust.

7. Sour. Siia saab kokku pigistada mitu stiili (hapukas gueuze, soolane gose jne), mis maitsevad täpselt nii, nagu ühisnimetaja ütleb. Kõigil neil on küll mitmed äratuntavalt erinevad nüansid, aga hapu on neis kõigis kindlasti olemas. Viimasel paaril aastal on harjumuspärastest maitsetest eristuv sour ka märgatavalt populaarsust kogunud, eriti just palaval ajal.